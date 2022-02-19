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Специалисты Московского авиацентра спасли жизнь потерявшей сознание пенсионерке

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 17:18
Общество
Специалисты Московского авиацентра спасли жизнь потерявшей сознание пенсионерке
pixabay.com

Москва, 19 февраля. Спасатели Московского авиационного центра пришли на помощь пожилой женщине, проживающей в районе Южное Бутово.

Днем 19 февраля сотрудникам авиацентра Москвы поступило сообщение от родственников пенсионерки. Они рассказали, что женщина перестала выходить на связь и ей, вероятнее всего, стало плохо. Ключи от квартиры у родственников были, однако дверь оказалась заперта на внутренний замок.

«По прибытии на улицу Изюмская нас уже ждали дочь и зять пострадавшей. Мы решили проникнуть в помещение на седьмом этаже через смежный балкон», — отметил старший дежурный смены, спасатель Сергей Михайлов.

Специалисты Московского авиацентра спасли жизнь потерявшей сознание пенсионерке
Департамент ГОЧС и ПБ Москвы /

Когда специалисты попали в квартиру, москвичка лежала на полу без сознания. Спасатели оказали ей первую помощь, после чего подняли на носилках и передали медикам. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников авиацентра здоровью пожилой женщине ничего не угрожает.

Похожий случай произошел несколько дней назад в Ленинградской области. Там сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга вызволили из квартиры пенсионерку, которая долго не отвечала на телефонные звонки.

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