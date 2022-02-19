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Глава Подмосковья Воробьев заявил о готовности региона принять беженцев из ДНР и ЛНР

Общество
Глава Подмосковья Воробьев заявил о готовности региона принять беженцев из ДНР и ЛНР
wikipedia.org  /  Kremlin.ru / CC BY 4.0

Москва, 19 февраля. Московская область подготовила порядка1500 мест, чтобы при необходимости принять беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Прибывающих в регион людей буду организованно забирать с вокзалов на автобусах. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Жители Подмосковья, наверное, как и вся страна, внимательно следят за ситуацией в Донбассе. Все это, конечно, очень тревожит и беспокоит. И в беде оставлять людей — тоже не в наших традициях», — подчеркнул он.

По словам главы региона, местные власти окажут максимальную поддержку беженцам из Донецка и Луганска. Также будут созданы достойные условия для проживания, а необходимые распоряжения уже сделаны, заверил Воробьев.

Ленинградская область также может принять до 1,5 тысячи беженцев с ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление сделала пресс-служба губернатора Александра Дрозденко.

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беженцы ЛНР днр московская область
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