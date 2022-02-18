Самый длинный эскалатор в Москве появится на станции метро «Марьина Роща»

Москва, 18 февраля. Одной из трех самых глубоких станций московского метро станет «Марьина Роща». Там построят самый длинный эскалатор.

Длина эскалатора составит 135 метров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, после запуска станция станет частью Люблинско-Дмитровской линии метро. Кроме того, ее свяжут с МЦД-2 и будущим МЦД-4. Прилегающая к станции территория также будет благоустроена, добавил градоначальник.

«Таким образом здесь будет сформирован полноценно транспортно-пересадочный узел, а северо-восточный участок повлияет на жизнь 800 тысяч жителей», — цитирует Собянина «Интерфакс».

Власти Москвы намерены открыть 35 станций и 76 километров линий метрополитена к 2024 году. Об этом ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.