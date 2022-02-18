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Житель Москвы спас краснокнижного ястреба из-под колес проезжающих машин

Общество
Житель Москвы спас краснокнижного ястреба из-под колес проезжающих машин
pixabay.com

Москва, 18 февраля. Житель Головинского района Москвы ехал домой и обнаружил на Онежской улице раненого ястреба, который чуть не попал под колеса проезжающих мимо машин.

Изначально мужчина предположил, что кто-то сбил очередного голубя. Однако вблизи оказалось, что окраска у птицы совсем другая, и это точно не голубь, а краснокнижный ястреб-тетеревятник.

«Решили позвонить в 112. Почти сразу с нами связались специалисты и уточнили детали состояния птицы. В этот момент ястреб спрятался между двух припаркованных машин. Спустя час нам позвонил ловец. Ему предстояло ехать к нам из Дмитрова. Он попросил попробовать посадить птицу хотя бы в коробку», — рассказал москвич в беседе с изданием «Север Столицы».

По словам орнитолога, состояние ястреба оставляло желать лучшего: птица могла чем-то отравиться, а крыло повредить уже после. Тетеревятника срочно доставили в ветеринарную клинику, где ему окажут всю необходимую помощь.

Похожий случай ранее произошел в Петербурге. Так экологи спасли получившего многочисленные травмы сокола-дербника, который занесен в Красную книгу города.

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