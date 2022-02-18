Первые подснежники расцвели в Москве в середине февраля

Москва, 18 февраля. Жители Москвы могут увидеть первые подснежники, которые расцвели в середине февраля на территории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Цветы расцвели 18 февраля, став первым проявлением скорого наступления весны. Найти подснежники посетители «Аптекарского огорода» могут рядом с главным входом в Теневом саду. Всего на территории сада произрастает шесть разных видов этого растения, в числе которых подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский.

«Большинство видов цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники Ботанического сада объяснили, что первые подснежники в Москве из года в год регулярно появляются именно в «Аптекарском огороде». Причина этого явления кроется в особом микроклимате.

Prt Scr vk.com / Ботанический сад | Аптекарский огород

В Калининградской области тем временем подснежники распустились еще в январе. Несмотря на то, что погода в регионе была переменчива, цветы решили проклюнуться именно в такой ранний срок.