Пассажиры московской подземки избили двух полицейских

Москва, 17 февраля. Сотрудники полиции попросили двух пассажиров московского метрополитена пройти в комнату досмотра для установления личности. В ответ на это молодые люди проявили агрессию и начали избивать правоохранителей. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел на станции Тульская Серпуховско-Тимирязевской линии Один из подозреваемых размахивал руками и толкал сотрудников полиции. Второй нанес одному из правоохранителей удар ногой по торсу, а другого несколько раз ударил кулаком по голове и скрылся. Один из них был задержан на месте.

«Ведется розыск второго подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). По данной статье злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы», — прокомментировала инцидент Иванова в интервью ТАСС.

Ранее петербургский суд продлил срок ареста полицейскому, который подозревается в избиении человека. По словам пострадавшего, сотрудник правоохранительных органов вместе со своими коллегам избивал его в служебном автомобиле и отделе полиции.