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Полиция проверяет сообщения о массовой драке на западе Москвы

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Полиция проверяет сообщения о массовой драке на западе Москвы
pixabay.com  /  Pavlofox

Москва, 17 февраля. Потасовка с участием большого количества людей зафиксирована на одной из парковок в столице. Соответствующую информацию сообщили очевидцы.

Согласно неподтвержденным данным, агрессивная толпа замечена на парковке, расположенной в районе Винницкой улицы. Речь идет о нескольких десятках человек.

На место происшествия уже выдвинулись сотрудники правоохранительных органов, чтобы проверить достоверность полученных сообщений. Другие подробности инцидента выясняются.

Конфликт с применением холодного оружия ранее произошел на улице Дыбенко в Москве. Между строителями началась словесная перепалка, в ходе которой один из них ударил другого ножом.

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