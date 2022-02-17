Полиция проверяет сообщения о массовой драке на западе Москвы

Москва, 17 февраля. Потасовка с участием большого количества людей зафиксирована на одной из парковок в столице. Соответствующую информацию сообщили очевидцы.

Согласно неподтвержденным данным, агрессивная толпа замечена на парковке, расположенной в районе Винницкой улицы. Речь идет о нескольких десятках человек.

На место происшествия уже выдвинулись сотрудники правоохранительных органов, чтобы проверить достоверность полученных сообщений. Другие подробности инцидента выясняются.

Конфликт с применением холодного оружия ранее произошел на улице Дыбенко в Москве. Между строителями началась словесная перепалка, в ходе которой один из них ударил другого ножом.