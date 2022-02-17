Синоптики «Фобоса» сообщили, что в Москве за сутки выпадет 20% месячной нормы осадков

Москва, 17 февраля. Москву в ближайшее время накроет дождем. Такое предупреждение сделали синоптики погодного центра «Фобос».

За сутки в столице выпадет 20% месячной нормы осадков. Порывы ветра ночью приблизятся к штормовым, а атмосферное давление упадет до 723 мм ртутного столба, передает слова синоптиков РИА Новости.

«В связи с приближением атмосферного фронта окклюзии североатлантического циклона в ближайший час (с 18:00 до 19:00 часов) Москву накроет дождем, местами, возможно, вперемешку с мокрым снегом», — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Жителей некоторых российских регионов в ближайшее время ожидает усиление ветра и обильные осадки из-за приближения циклона, предупредил ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.