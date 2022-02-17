Мэрия Москвы создаст приложение «Сводка» для мониторинга криминогенной обстановки

Москва, 17 февраля. Власти столицы выделят 158 миллионов рублей, чтобы доработать систему мониторинга криминогенной обстановки. Одним из новшеств станет приложение «Сводка».

Информация о доработки системы мониторинга криминогенной обстановки в Москве появилась на сайте госзакупок. Работы необходимо выполнить в течение полугода. Исполнителю предстоит создать специальное приложение «Сводка», с помощью которого можно отслеживать уровень общественной безопасности в режиме онлайн, пишет «Коммерсантъ».

Согласно техническому заданию, приложение через «Яндекс.Карты» и 2ГИС будет отслеживать происходящие в городе «инциденты». Доступ к нему получат сотрудники правоохранительных органов. По словам экспертов, сбора персональных данных пользователей не будет.

Преступления могут совершаться на фоне конфликтных ситуаций. Один из таких инцидентов произошел в Москве на днях. Словесная перепалка между строителями в подъезде переросла в поножовщину.