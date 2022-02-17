Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 04:13
04:12
Общество
Инфекционист Тимаков допустил сохранение иммунитета к COVID-19 у детей до девяти месяцев
04:10
Политика
Россия и Венесуэла усилят двустороннее сотрудничество в военной сфере
04:09
Общество
В Сети вспомнили «бородатый» мем с Путиным на фоне истерии Запада вокруг Украины
04:00
Экономика
Аналитик Антонов: «Инвесторы сами обратят внимание на рубль из-за высоких ставок ЦБ РФ»
03:58
Общество
Мэрия Москвы создаст приложение «Сводка» для мониторинга криминогенной обстановки
03:55
Общество
Терапевт Кобрянов призвал обратиться к врачу при пульсе больше 100 ударов
03:52
Общество
Адвокат Добрынин поделился подробностями следственных действий в отношении Соловья
03:38
Политика
Столтенберг воздержался от прогнозирования дальнейшего развития ситуации на Украине
03:19
Общество
Непогода на три дня «парализовала» авиасообщение в Приморье
03:18
Общество
RT подготовил фильм о возвращении в Россию усыновленного американцами петербуржца
Все новости

Мэрия Москвы создаст приложение «Сводка» для мониторинга криминогенной обстановки

Общество
Мэрия Москвы создаст приложение «Сводка» для мониторинга криминогенной обстановки
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Москва, 17 февраля. Власти столицы выделят 158 миллионов рублей, чтобы доработать систему мониторинга криминогенной обстановки. Одним из новшеств станет приложение «Сводка».

Информация о доработки системы мониторинга криминогенной обстановки в Москве появилась на сайте госзакупок. Работы необходимо выполнить в течение полугода. Исполнителю предстоит создать специальное приложение «Сводка», с помощью которого можно отслеживать уровень общественной безопасности в режиме онлайн, пишет «Коммерсантъ».

Согласно техническому заданию, приложение через «Яндекс.Карты» и 2ГИС будет отслеживать происходящие в городе «инциденты». Доступ к нему получат сотрудники правоохранительных органов. По словам экспертов, сбора персональных данных пользователей не будет.

Преступления могут совершаться на фоне конфликтных ситуаций. Один из таких инцидентов произошел в Москве на днях. Словесная перепалка между строителями в подъезде переросла в поножовщину.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Мэрия Москвы создаст приложение «Сводка» для мониторинга криминогенной обстановки
преступность мобильное приложение мониторинг
Комментировать