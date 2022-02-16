Московский автосервис полыхает на площади 100 «квадратов»

Москва, 16 февраля. Здание автосервиса загорелось на улице Новая Переведеновская. Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров.

Горение происходит внутри здания. С большей долей вероятности в помещении находится автомобильная техника, передает источник РЕН ТВ. На месте происшествия работают сотрудники противопожарной охраны. Информация о пострадавших не поступала. Официальный комментарий по инциденту будет дан позже после отчета регионального управления МЧС.

Недавно в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга пламя охватило навес на площади 100 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 15 сотрудников МЧС.