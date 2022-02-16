Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 23:39
23:38
Политика
Глава делегации России в Австрии указал на наигранность истерии Запада по поводу Украины
23:37
Происшествия
Три легковушки столкнулись в районе площади Восстания в Петербурге
23:34
Общество
Врач Зайцев предупредил о безвозвратной потере вкуса после перенесенного коронавируса
23:32
Общество
Российский режиссер Вебер завоевала награду фестиваля Берлинале за короткометражку «Трэп»
23:25
Происшествия
Московский автосервис полыхает на площади 100 «квадратов»
23:15
Общество
Блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков слег в больницу
23:14
Политика
Госдеп: США «с нетерпением» ожидают письменного ответа России по гарантиям безопасности
23:14
Политика
Блинкен выразил готовность организовать встречу с Лавровым в «должное время»
23:13
Политика
Псаки: США намереваются ввести санкции в отношении близкого окружения Путина
23:09
Общество
Гинцбург опроверг наличие живого вируса в новой вакцине от COVID-19
Все новости

Московский автосервис полыхает на площади 100 «квадратов»

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 23:25
Происшествия
Московский автосервис полыхает на площади 100 «квадратов»
ГУ МЧС по Вологодской области

Москва, 16 февраля. Здание автосервиса загорелось на улице Новая Переведеновская. Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров.

Горение происходит внутри здания. С большей долей вероятности в помещении находится автомобильная техника, передает источник РЕН ТВ. На месте происшествия работают сотрудники противопожарной охраны. Информация о пострадавших не поступала. Официальный комментарий по инциденту будет дан позже после отчета регионального управления МЧС.

Недавно в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга пламя охватило навес на площади 100 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 15 сотрудников МЧС.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Московский автосервис полыхает на площади 100 «квадратов»
пожар москва автосервис улица новая переведеновская
Комментировать