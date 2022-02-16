Имена для новорожденных ягнят с «Городской фермы» на ВДНХ выберут на конкурсе в Instagram

Москва, 16 февраля. Традиционный конкурс на имя новорожденным обитателям «Городской фермы» на ВДНХ объявили в официальном Instagram-аккаунте выставочного комплекса.

В семейно-образовательном центре «Городская ферма» на свет появились ягнята, пользователи соцсетей могут предложить имена для детенышей. В воскресенье вычислят шесть самых популярных, из них 21 февраля окончательно выберут три имени для новых обитателей центра.

Ягнята появились на свет в конце января, через несколько дней после рождения их выпустили в вольер. Пока детеныши питаются материнским молоком, но уже пробуют настоящую взрослую еду.

На «Городской ферме» содержится более 100 животных, ежегодно рождается 10-15 детенышей. За всеми обитателями центра ведется наблюдение.

Второй случай рождения щенка редкого краснокнижного серого тюленя был зафиксирован в Мурманском морском биологическом институте. У северян появилась уникальная возможность подобрать имя детенышу.