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Имена для новорожденных ягнят с «Городской фермы» на ВДНХ выберут на конкурсе в Instagram

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 19:24
Общество
Имена для новорожденных ягнят с «Городской фермы» на ВДНХ выберут на конкурсе в Instagram
pixabay.com  /  sigrunmessel0

Москва, 16 февраля. Традиционный конкурс на имя новорожденным обитателям «Городской фермы» на ВДНХ объявили в официальном Instagram-аккаунте выставочного комплекса.

В семейно-образовательном центре «Городская ферма» на свет появились ягнята, пользователи соцсетей могут предложить имена для детенышей. В воскресенье вычислят шесть самых популярных, из них 21 февраля окончательно выберут три имени для новых обитателей центра.

Ягнята появились на свет в конце января, через несколько дней после рождения их выпустили в вольер. Пока детеныши питаются материнским молоком, но уже пробуют настоящую взрослую еду.

На «Городской ферме» содержится более 100 животных, ежегодно рождается 10-15 детенышей. За всеми обитателями центра ведется наблюдение.

Второй случай рождения щенка редкого краснокнижного серого тюленя был зафиксирован в Мурманском морском биологическом институте. У северян появилась уникальная возможность подобрать имя детенышу.

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