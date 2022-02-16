София и Александр стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве за 2021 год

Москва, 16 февраля. Самыми популярными именами для новорожденных в Москве по итогам 2021 года стали София и Александр, говорится в сообщении официального сайт городского управления ЗАГС.

В топе оказались также Мария, Ева, Анна и Алиса. В 2021 году новорожденных Ев оказалось больше, чем Елизавет и Анастасий. Среди мальчиков популярность набирают такие имена, как Михаил, Максим, Артем и Марк. Имя Лев раньше было седьмым по частоте, а теперь стало четвертым.

Родители стали реже называть новорожденных девочек Татьянами. В настоящее время это имя менее популярно, чем 20 лет назад. С 2000 по 2009 год динамика оставалась на одном уровне, а затем популярность имени Татьяна пошла на спад, рассказали в московском управлении ЗАГС.