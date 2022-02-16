Двух изголодавших младенцев госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии

Москва, 16 февраля. Двух изголодавших братьев-близнецов нашли в тяжелом состоянии в одной из квартир в Москве. Младенцев отвезли в больницу.

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. Как стало известно, мать и отца детей ранее лишали родительских прав в отношении других наследников. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Близнецов нашли в квартире в доме на улице Плеханова. По предварительным данным, малышей не кормили на протяжении некоторого время. Врачи оценивают состояние близнецов как тяжелое. Поэтому было решено госпитализировать их.

На днях стало известно, что перед судом в Приморье предстанет женщина, которая обвиняется в истязании 12-летней дочери. Она держала ребенка в гараже и морила голодом.