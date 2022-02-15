Движение по Рязанскому переулку в Москве перекрыли из-за коммунальной аварии

Москва, 15 февраля. Коммунальная авария стала причиной полного перекрытия движения транспорта по Рязанскому переулку в центре Москвы.

Так, в районе Казанского вокзала, рядом с домом №1 прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе московской Госавтоинспекции.

«Полностью перекрыто движение по Рязанскому переулку из-за прорыва трубы с горячей водой в районе дома 1. На месте происшествия дежурят экипажи ДПС», — передает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе, сотрудники Госавтоинспекции оперативно связались со всеми владельцами припаркованных в районе подтопления автомобилей. Собственники уже переместили свои машины в более безопасные места.

Москва смогла улучшить свои показатели в рейтинге транспортной загруженности городов. Соответствующее исследование опубликовал производитель устройств GPS-навигации из Нидерландов TomTom.