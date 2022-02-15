Воздух прогрелся до максимальных значений с начала зимы 15 февраля в Москве

Москва, 15 февраля. Самым теплым днем с начала зимнего периода в Москве стало 15 февраля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Воздух во вторник прогрелся до максимальных значений с начала зимы в российской столице. Столбики термометров в городе показали +3 градуса, рассказал Леус в беседе с РИА Новости.

«В 14 часов дня столбики термометров на главной метеостанции города — на метеостанции ВДНХ — поднялись до отметки плюс 3 градусов ровно. До этого самым теплым днем было 11 февраля, тогда было 2,4 градуса», — добавил синоптик.

При этом абсолютный рекорд по температуре воздуха на 15 февраля в Москве зафиксировали в 1952 году. Тогда столбики термометров показали 3,8 градуса тепла.

Приближение тепла в Москве почувствовали также домашние животные. Первые крики мартовских котов раздались в этом году раньше обычного из-за потепления, рассказал ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.