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Роженица из Москвы выкинула младенца в окно

Происшествия
Роженица из Москвы выкинула младенца в окно
СК по Вологодской области

Москва, 15 февраля. Женщина родила ребенка и выбросила его из окна в Москве. Об этом сообщает источник «Пятого канала».

Инцидент произошел в ночь на вторник. Ребенок упал с четвертого этажа, но остался жив. Сейчас его везут в больницу.

«Пятый канал» уточняет, что на месте инцидента работают правоохранители. Выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно, что из окна роддома на Урале выпала молодая мама. Женщину с серьезными травмами экстренно прооперировали и отвезли на лечение в Екатеринбург.

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