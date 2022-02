Американская компания WeThrift признала Москву одним из самых романтичных городов мира

Москва, 14 февраля. Москва вошла в рейтинг самых романтичных городов мира, составленный американской компании WeThrift накануне празднования Дня всех влюбленных. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики столицы.

Компания WeThrift составила топ The Most Romantic Cities Around the World, включив в него и Москву. Российская столица заняла восьмое место, а оценки городам выставлялись сразу по нескольким критериям, в числе которых количество ресторанов, парков, возможностей для совместного времяпрепровождения и так далее.

«По данным департамента экономической политики и развития комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, в пятерку самых романтичных городов мира вошли Лондон, Париж, Барселона, Токио и Нью-Йорк. Москва в рейтинге соседствует со Стамбулом — он на седьмом месте, — и Дубаем — девятое место», — сообщили в пресс-службе.

Ранее российскую столицу признали лучшим городом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры. По этим критериям Москве удалось обойти Лондон, Нью-Йорк, Париж и Пекин.