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Губернатор Подмосковья Воробьев поручил установить лифты на железнодорожных станциях

Общество
Губернатор Подмосковья Воробьев поручил установить лифты на железнодорожных станциях
Администрация Санкт-Петербурга

Москва, 14 февраля. Подмосковье и РЖД заключат соглашение об установке лифтов вместо старых подъемников на железнодорожных станциях.

Поручение поступило от губернатора Московской области Андрея Воробьева, пишет телеканал «360». Он заявил, что от подъемников следует отказаться раз и навсегда. Подобные устройства являются пережитком прошлого, их следует заменить на современные и комфортные лифты, добавил Воробьев.

«Давайте раз и навсегда забудем об этом и будем использовать, особенно в Подмосковье, все самое современное. Я очень надеюсь, что вам это удастся до декабря 2022 года. Все необходимые ресурсы выделите, и я не сомневаюсь, что мы с коллегами из РЖД просто поменяем эти стандарты и подъемники уйдут раз и навсегда, а если будут, то там, где это касается не людей, а грузов», — сказал губернатор.

Все лифты также планируют заменить в многоквартирных домах Дагестана. Власти республики дали срок в три года на установку нового оборудования.

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