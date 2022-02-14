Снегоуборочный трактор переехал пешехода на Лихоборской набережной в Москве

Москва, 14 февраля. Мужчина погиб под колесами снегоуборочного автомобиля на Лихоборской набережной в российской столице.

По предварительным данным, мужчина, работавший сантехником, подошел к автомобилю близко в тот момент, когда водитель начал движение. В результате пострадавший получил травмы и погиб на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в международном аэропорту Владивосток произошло столкновение снегоуборочной техники с военным самолетом. Никто не пострадал, сообщало Deita.