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Снегоуборочный трактор переехал пешехода на Лихоборской набережной в Москве

Происшествия
Снегоуборочный трактор переехал пешехода на Лихоборской набережной в Москве
Невские Новости  /  Анастасия Кузнецова

Москва, 14 февраля. Мужчина погиб под колесами снегоуборочного автомобиля на Лихоборской набережной в российской столице.

По предварительным данным, мужчина, работавший сантехником, подошел к автомобилю близко в тот момент, когда водитель начал движение. В результате пострадавший получил травмы и погиб на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в международном аэропорту Владивосток произошло столкновение снегоуборочной техники с военным самолетом. Никто не пострадал, сообщало Deita.

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