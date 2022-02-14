Вильфанд: апрельская погода придет в Москву на этой неделе

Москва, 14 февраля. Температура воздуха в начале недели составит один–три градуса тепла, осадков не ожидается. С таким прогнозом для Москвы выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вторая половина недели станет для москвичей еще более теплой. Воздух прогреется до плюс 5 градусов. До четверга температурный фон в столице на 7–8 градусов превысит норму, а к выходным — на 10–11 градусов.

«Над югом европейской территории развивается антициклон, и будут все сопутствующие радости: ночью прогнозируются легкие морозцы до 2–7 градусов, днем — 1–3 градуса тепла, осадков не будет, много солнца во вторник и среду», — цитирует его ТАСС.

Еще на этой неделе жителей Москвы ждет значительное понижение атмосферного давления. В ночь на 18 февраля оно составит 724 миллиметра ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.