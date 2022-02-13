Человек упал на пути Кольцевой линии московского метро

Москва, 13 февраля. Интервалы движения поездов в московском метро увеличены. По уточненной информации, на пути упал человек, сообщает столичный дептранс.

Инцидент произошел на Кольцевой линии московского метро. На кадрах РЕН ТВ видно, что пассажиры толпятся у вагона подземного поезда. Когда будет нормализована ситуация, пока не уточняется.

Еще один инцидент в подземке произошел на днях в Минске. Рабочего засыпало грунтом при строительстве новой станции метро. Состояние пострадавшего пока не уточняются. Работы на объекте продолжают вести.