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«Легенды хоккея» одержали победу над любительской командой в Королеве со счетом 5:3

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 18:08
Спорт
«Легенды хоккея» одержали победу над любительской командой в Королеве со счетом 5:3
ska.ru  /  ХК СКА

Москва, 13 февраля. Состоящая из именитых игроков команда «Легенды хоккея» встретилась с жителями подмосковного Королева на льду местного спортивного комплекса «Вымпел». Матч завершился в пользу титулованных хоккеистов.

Звезды отечественного хоккея продолжают участвовать в серии игр «Выходи во двор». Очередная такая игра состоялась 12 февраля в городе Королеве Московской области. На льду встретились олимпийские чемпионы и победители планетарных турниров и хоккеисты-любители. Несмотря на явное превосходство «Легенд хоккея» перед их оппонентами, игра получилась яркой и богатой на острые моменты. В роли капитана дворовой команды выступил заместитель главы городской администрации Илья Конышев, который не давал противникам расслабиться.

Сразу по окончанию встречи, завершившейся со счетом 5:3 в пользу легенд, на стадионе была организована фан-зона. Присутствующие могли на больших экранах посмотреть игру российских хоккеистов и чехов в ходе группового турнира на ОИ.

«Сегодня мы решили сразу после матча прямо на стадионе организовать специальную фан-зону, чтобы все собравшиеся могли вместе посмотреть прямую трансляцию из Пекина и поболеть за наших хоккеистов в матче против чехов. В наукограде сегодня была настоящая олимпийская атмосфера, спортивный праздник», — цитирует слова главы Минспорта Подмосковья Дмитрия Абаренова телеканал «360».

В середине января звезды хоккея на льду схлестнулись с «Командой двора» в подмосковной деревне Путилково. Титулованные спортсмены так и не смогли вырвать победу у любителей.

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