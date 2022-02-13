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Гидрометцентр спрогнозировал весеннюю погоду в Москве

Общество
Гидрометцентр спрогнозировал весеннюю погоду в Москве
pixabay.com

Москва, 13 февраля. Мартовские и апрельские температурные показатели установятся в российской столице на следующей неделе, заявили в Гидрометцентре.

Климатическая весна в России, как принято считать, начинается 27 марта. В эти сроки в центральной части страны температура из нулевых значений переходит в положительную сторону, рассказала в беседе с «Российской газетой» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Однако первые признаки весны можно будет увидеть совсем скоро.

«К примеру, 18 февраля, по предварительным данным, днем будет до +6...+7 градусов. Плюсовая температура ожидается и ночью», — добавила Паршина, говоря о предстоящей погоде в Москве.

О том, что в российской столице в феврале установится мартовская погода, ранее заявлял научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптическая ситуация в российской столице будет характерна для начала весны, отмечал он.

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