Несколько человек устроили драку в ресторане на севере Москвы

Москва, 13 февраля. Сигнал о массовой драке в одном из ресторанов поступил в правоохранительные органы Москвы. На место происшествия выдвинулась группа правоохранителей.

Предварительно установлено, что речь идет о ресторане, расположенном на улице Новопетровской, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в оперативных службах столицы. Информация о пострадавших и причинах инцидента не сообщается. В настоящее время выясняются подробности произошедшего.

Охранник супермаркета в Екатеринбурге ранее избил покупателя. Очевидцы рассказали, что лицо пострадавшего было в крови, однако никто из окружающих не попытался вмешаться в ситуацию.