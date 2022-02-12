Спасатели кинулись на поиски ушедшего под лед мужчины в Москве

Москва, 12 февраля. Житель столицы угодил под лед на улице Исаковского. Бригада спасателей уже ищет мужчину, но пока поиски не принесли результатов.

На месте случившегося работают экстренные службы и правоохранители. Дополнительно дежурит бригада скорой помощи. Пока подробности инцидента неизвестны, сообщил источник телеканала «360».

Подобный инцидент произошел на днях в столице на реке. Под лед провалилась олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова. Спортсменку успели вытащить из воды спасатели. Уточняется, что инцидент случился рядом со станцией метро «Фили», когда женщина прогуливалась по льду. Медики зафиксировали у нее сильное переохлаждение.