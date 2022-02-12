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Женщина погибла после ДТП с участием КамАЗа в Московской области

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 22:10
Происшествия
Женщина погибла после ДТП с участием КамАЗа в Московской области
ГИБДД Москвы

Подольск, 12 февраля. Серьезная автомобильная авария произошла в Московской области. В результате столкновения двух иномарок и КамАЗа скончалась женщина.

Согласно информации ГИБДД Москвы, водитель Chevrolet двигался в сторону Подольска. Он совершил касательное боковое столкновение с КамАЗом. Водитель большегруза не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения.

КамАЗ врезался в иномарку Toyota. В результате случившегося погибла водитель второго легкового автомобиля. Среди пострадавших оказались пассажир Toyota, водители Chevrolet и фуры. Их доставили в медучреждения.

Женщина погибла после ДТП с участием КамАЗа в Московской области
ГИБДД Москвы /

Смертельная авария ранее произошла в Нижегородской области. После столкновения двух автомобилей погибли ребенок и двое взрослых. Среди выживших оказался один несовершеннолетний.

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