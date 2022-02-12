Более 7 тысяч человек приняли участие в юбилейной гонке «Лыжня России» в Химках

Москва, 12 февраля. Юбилейная гонка «Лыжня России» прошла в Химках 12 февраля. В спортивном мероприятии, которое проводится в 40-й раз, приняли участие свыше 7 тысяч человек.

Участники одной из самых массовых гонок в Европе преодолели дистанцию в десять километров. Некоторые выходили на старт целыми семьями.

Возможность соревноваться в забеге на лыжах получили люди самых разных возрастов. Например, самым старшим участником «Лыжни России» стал 84-летний житель Одинцова.

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин выступил на церемонии открытия спортивного мероприятия. Министр зачитал приветствие президента России Владимира Путина, передает телеканал «360».

«Одно из главных, ключевых событий зимнего спортивного сезона — «Лыжня России» — на протяжении 40 лет объединяет во многих регионах нашей страны сплоченную команду приверженцев активного здорового образа жизни», — передал Матыцин слова главы государства.

Прямо перед стартом гонки участники получили радостную новость. Стало известно, что российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова завоевали золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине.