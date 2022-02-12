Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 22:04
21:55
Происшествия
Молодая девушка третий день не выходит на связь с родными в Ярославле
21:47
Происшествия
Беременная женщина получила травмы после лобового столкновения машин под Псковом
21:40
Политика
Пушилин: около 150 тыс. военнослужащих Украины стянуты к линии соприкосновения в Донбассе
21:39
Политика
Белый дом не стал комментировать инцидент с американской подлодкой в российских водах
21:30
Шоу-бизнес
ФАН собрал список лучших фильмов, принесших актрисе Зинаиде Кириенко всесоюзную любовь
21:24
Весь мир
Чиновники и шейхи Мисураты поддержали избранного ливийским парламентом премьера Башагу
21:18
Политика
Политолог Рар назвал лучшую замену НАТО для объединения Запада и России
21:10
Весь мир
В Доминикане прошли протесты против роста цен на топливо и продукты
21:06
Весь мир
Президент Турции приказал снизить налоги на продажу основных продуктов из-за высокой инфляции
21:01
Общество
В Петербурге затопило набережную реки Смоленки
Все новости

Более 7 тысяч человек приняли участие в юбилейной гонке «Лыжня России» в Химках

Спорт
Более 7 тысяч человек приняли участие в юбилейной гонке «Лыжня России» в Химках
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Москва, 12 февраля. Юбилейная гонка «Лыжня России» прошла в Химках 12 февраля. В спортивном мероприятии, которое проводится в 40-й раз, приняли участие свыше 7 тысяч человек.

Участники одной из самых массовых гонок в Европе преодолели дистанцию в десять километров. Некоторые выходили на старт целыми семьями.

Возможность соревноваться в забеге на лыжах получили люди самых разных возрастов. Например, самым старшим участником «Лыжни России» стал 84-летний житель Одинцова.

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин выступил на церемонии открытия спортивного мероприятия. Министр зачитал приветствие президента России Владимира Путина, передает телеканал «360».

«Одно из главных, ключевых событий зимнего спортивного сезона — «Лыжня России» — на протяжении 40 лет объединяет во многих регионах нашей страны сплоченную команду приверженцев активного здорового образа жизни», — передал Матыцин слова главы государства.

Прямо перед стартом гонки участники получили радостную новость. Стало известно, что российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова завоевали золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Более 7 тысяч человек приняли участие в юбилейной гонке «Лыжня России» в Химках
гонка химки лыжня россии
Комментировать