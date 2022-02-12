Сергей Собянин напомнил о незабываемых женских образах Зинаиды Кириенко

Москва, 12 февраля. Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на печальную новость о смерти звезды фильма «Судьба человека» Зинаиды Кириенко. Он выразил соболезнования родным и близким актрисы, а также напомнил о ее деятельности.

Собянин назвал Кириенко актрисой удивительной красоты и обаяния. Градоначальник подчеркнул, что народная артистка РСФСР вписала много «светлых и душевных страниц в летопись отечественного искусства».

«Зинаида Михайловна подарила зрителям десятки незабываемых лирических женских образов. Замечательные фильмы с ее участием являются гордостью нашего кинематографа», — отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте мэра Москвы.

Вокальное творчество Кириенко получило большой отклик в душе любителей романсов, добавил Собянин. Глава столицы выразил уверенность, что светлая память о выдающейся артистке навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей и многочисленных поклонников.

Напомним, Зинаиды Кириенко ушла из жизни в ночь на 12 февраля. Незадолго до смерти звезда советского кино перенесла инсульт. Президент России Владимир Путин принес соболезнования близким актрисы в связи с ее кончиной.