Стоимость вторичного жилья в Москве выросла в феврале на 2%

Москва, 12 февраля. Ценник на вторичное жилье в российской столице продолжает расти, о чем свидетельствуют данные компании «Миэль». Об этом пишет издание «Лента.ру».

Месячное подорожание вторичной недвижимости в столице России достигло двух процентов. Объем предложения таких квартир, напротив, уменьшился и составил 34 тыс. лотов (-8%).

Наибольшее предложение сконцентрировано в Центральном округе (4650 объектов). Меньше всего квартир на вторичном рынке Москвы можно отыскать в Северо-Западном округе (2000 лотов). Ценовой минимум за «квадрат» без учета Новой Москвы обнаруживается в в Юго-Восточном округе, где за кв. м дают 257,7 тыс. рублей. Самая же большая цена наблюдается в ЦАО, где квадратный метр оценивают в 566,4 тыс. рублей.

Торг на московской «вторичке» уместен, указывают аналитики. Его величина в среднем равняется двум процентам от объявленной стоимости лота.

«Цены в январе 2022-го оставались высокими во многом именно из-за истощения рынка. Наиболее доступные по цене объекты покупаются в первую очередь, остаются же дорогие или выставленные по неадекватной цене — отсюда рост средней цены», — говорят эксперты.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский отмечает, что активность на рынке недвижимости еще сохраняется в этом году, но уже видны определенные корректировки.