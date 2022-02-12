Мартовские коты закричали раньше времени из-за теплой погоды в Москве

Москва, 12 февраля. Первые крики мартовских котов в российской столице раздались раньше обычного. Это обусловлено теплой погодой и увеличением продолжительности светового дня, заявил ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Эти животные стараются обеспечить себе выращивание потомства в благоприятные погодные условия. Когда говорят «мартовский кот», это не значит, что речь идет о нуждающемся в любви питомце. У некоторых таких животных в марте уже появляется первое потомство.

«Коты конечно, могут начать кричать по-мартовски раньше времени. Это связано с увеличением светового дня и потеплением», — отметил собеседник Агентства городских новостей «Москва».

Необычную находку сделала жительница Приморья, открыв капот своего автомобиля. Там прятался дальневосточный лесной кот. Животное находилось под капотом около часа и не собиралось покидать насиженное место. Женщина попыталась спугнуть кота, но в ответ он начал рычать. Через некоторое время животное скрылось в лесу.