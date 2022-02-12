Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 12:58
12:57
Общество
Еще 69 человек умерли из-за COVID-19 в Петербурге
12:56
Спорт
Пошли «Ва-банк!»: лыжница Чепалова оценила победное выступление российских спортсменок на ОИ
12:53
Спорт
Титулованный лыжник Япаров трогательно поблагодарил коллег за командное золото в эстафете ОИ
12:52
Наука
Яйца, орехи и рыба вошли в топ самых полезных продуктов для завтрака
12:52
Экономика
АвтоВАЗ запатентовал приборную панель рестайлинговой Lada Vesta
12:51
Весь мир
Политолог Захаров заявил, что МИД России не станет встречаться с представителем ПНЕ Ливии Маграви
12:49
Политика
Издание Telegraph удалило статью о передаче ДНК главы МИД Британии Трасс для России
12:49
Общество
Жители Индонезии освободили застрявшего в мотоциклетной шине крокодила
12:48
Происшествия
Школьника отправили в психлечебницу за «минирование» зданий в Омске
12:46
Политика
Дмитрий Песков назвал эйфорию Запада препятствием безопасности в Европе
Все новости

Мартовские коты закричали раньше времени из-за теплой погоды в Москве

Общество
Мартовские коты закричали раньше времени из-за теплой погоды в Москве
pixabay.com  /  Kimulechka

Москва, 12 февраля. Первые крики мартовских котов в российской столице раздались раньше обычного. Это обусловлено теплой погодой и увеличением продолжительности светового дня, заявил ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Эти животные стараются обеспечить себе выращивание потомства в благоприятные погодные условия. Когда говорят «мартовский кот», это не значит, что речь идет о нуждающемся в любви питомце. У некоторых таких животных в марте уже появляется первое потомство.

«Коты конечно, могут начать кричать по-мартовски раньше времени. Это связано с увеличением светового дня и потеплением», — отметил собеседник Агентства городских новостей «Москва».

Необычную находку сделала жительница Приморья, открыв капот своего автомобиля. Там прятался дальневосточный лесной кот. Животное находилось под капотом около часа и не собиралось покидать насиженное место. Женщина попыталась спугнуть кота, но в ответ он начал рычать. Через некоторое время животное скрылось в лесу.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Мартовские коты закричали раньше времени из-за теплой погоды в Москве
москва весна коты
Комментировать