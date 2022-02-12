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Происшествия
Плита придавила человека во время работ на северо-западе Москвы
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 февраля. Бетонная плита раздавила насмерть рабочего на канализационной станции на северо-западе Москвы.

Инцидент произошел около 23:30 пятницы по адресу: Волоколамское шоссе, д. 83. Согласно предварительным данным, 46-летний рабочий очистных сооружений поднял подвесным краном задвижку КНС, чтобы провести чистку. Однако у задвижки сорвало крепление, а металлический щит упал на человека.

Пострадавший получил тяжелую травму головы. ФАН публикует фото с места инцидента.

Ранее два человека погибли и трое пострадали в результате падения бетонной плиты в Подмосковье. Инцидент произошел около стройки торгового центра в Селятино, Наро-Фоминск.

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смерть плита канализационная станция
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