Два человека погибли и трое пострадали в результате падения бетонной плиты в Подмосковье

Москва, 11 февраля. Два человека погибли и трое пострадали во время обрушения бетонной плиты. Инцидент произошел около стройки торгового центра в Селятино, в Наро-Фоминском районе Московской области.

Врачи уже оказали первую помощь трем пострадавшим. Медики также доставили их больницу с различными травмами. Двое человек в результате инцидента скончались.

Федеральное агентство новостей /

Один труп достали, второй в данный момент не могут, поскольку для этого необходим кран. В распоряжении ФАН появились фотографии с места трагедии.

Федеральное агентство новостей /

По предварительной информации, пятеро рабочих из Узбекистана отогревали грунт в котловане. Он был сверху огорожен забором из профнастила, к которому была прислонена бетонная плита. Отогревшись, грунт под плитой поплыл в результате чего, плита обрушилась вниз вместе с забором.

Ранее сообщалось, что прокурор Московской области поручил городскому прокурору Василию Антонову-Романовскому выехать на место трагедии.