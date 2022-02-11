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Происшествия
Бетонный забор строящегося ТК упал на жителей Подмосковья
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Бетонный забор строящегося ТК упал на жителей Подмосковья

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 22:01
Происшествия
Бетонный забор строящегося ТК упал на жителей Подмосковья
Пресс-служба ГУ МЧС РФ  /  По Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Москва, 11 февраля. Три пролета забора из бетона упали на двух человек. Происшествие произошло на территории Подмосковья. Информацией поделился областной главк МЧС.

Сотрудники спасательного ведомства заявили, под завалами находятся два человека. Они погибли. Инцидент случился в поселке Селятино.

Собеседник ФАН заявил, что прокуратура организовала проверку из-за этого инцидента. В ходе этой работы будет дана оценка соблюдению требований закона. Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил городскому прокурору Василию Антонову-Романовскому выехать на место происшествия.

Ранее на женщину с ребенком упала наледь. Происшествие произошло на территории Великого Новгорода. В результате инцидента СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья.

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