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Пятница стала самым теплым днем за всю зиму в Москве

Общество
Пятница стала самым теплым днем за всю зиму в Москве
pixabay.com

Москва, 11 февраля. Температура воздуха в Москве достигла +2,4 градуса в пятницу, что сделало ее самым теплым днем за всю текущую зиму. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, 11 февраля стало самым теплым днем зимы в столице. На базовой станции ВДНХ зафиксировали повышение температуры до +2,4 градуса, а на Балчуге зарегистрировали значения около +2,8 градуса.

«Такие показатели теплее дневной нормы марта, которая составляет плюс 1,5, и соответствуют показателям третьей декады марта», — заявил Тишковец в интервью РИА Новости.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова тем временем пообещала столичным жителям морозные выходные 12 и 13 февраля, поскольку температура вновь опустится до минусовых значений. Однако осадков в выходные не ожидается.

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