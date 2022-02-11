Синоптик Позднякова пообещала москвичам морозные выходные 12 и 13 февраля

Москва, 11 февраля. Морозные дни ожидаются в Москве на выходных 12 и 13 февраля, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Если в пятницу в российской столице еще будет идти снег, то в выходные осадки прекратятся. Температура воздуха при этом опустится до минусовых показателей.

«В ночь на 12 число минимальная температура будет от минус одного до минус трех. В утренние часы она будет такой же, а в течение дня она будет понижаться, и к вечеру составит порядка четырех градусов», — отметила Позднякова в эфире Общественной Службы Новостей.

13 февраля минимальная температура воздуха останется на том же уровне. А вот днем столбики уличных термометров покажут около нуля градусов.

Аномально теплая погода в Москве «обгоняет» февральские показатели почти на 45 дней. Об этом, в свою очередь, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.