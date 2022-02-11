Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 06:27
06:24
Олимпийские игры 2022
Международное агентство тестирования сообщило о наличии триметазидина в пробе Валиевой
06:22
Общество
Ямальские врачи ежедневно консультируют около восьми тысяч человек по вопросам COVID-19
06:00
Политика
Передвижение войск НАТО к границам РФ перестало быть «только российской проблемой»
05:58
Политика
Джо Байден исключил возможное введение американских войск на Украину
05:37
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту падения Ан-2 на Камчатке
05:27
Шоу-бизнес
Роберт Паттинсон вспомнил, как чуть не лишился роли в «Сумерках»
05:25
Происшествия
Прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением детей без присмотра в Наро-Фоминске
05:24
Происшествия
ФАН публикует фото с места падения Ан-2 на Камчатке
05:01
Происшествия
Разбившийся на Камчатке самолет Ан-2 упал в километре от взлетной полосы
05:00
Общество
Юрист Ляскало рассказал, как не стать обладателем фальшивой купюры
Все новости

Прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением детей без присмотра в Наро-Фоминске

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 05:25
Происшествия
Прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением детей без присмотра в Наро-Фоминске
pixabay.com

Москва, 11 февраля. Прокуратура Московской области проводит проверку по факту обнаружения малолетних детей без присмотра в Наро-Фоминске.

Согласно имеющимся данным, четырехлетний и годовалый ребенок были оставлены без присмотра родителей. Они находились без присмотра родителей в квартире в городе Апрелевка.

Проведение проверки поручено Наро-Фоминской городской прокуратуре. Причины, мотивы и обстоятельства инцидента еще предстоит уточнить. Также будет дана оценка действиям родителей по исполнению своих обязанностей.

Ранее стало известно, что жительница Омска держала шестерых детей в холодном частном доме без еды. Известно, что женщина злоупотребляет алкогольными напитками.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением детей без присмотра в Наро-Фоминске
дети подмосковье нарофоминск
Комментировать