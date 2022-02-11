Прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением детей без присмотра в Наро-Фоминске

Москва, 11 февраля. Прокуратура Московской области проводит проверку по факту обнаружения малолетних детей без присмотра в Наро-Фоминске.

Согласно имеющимся данным, четырехлетний и годовалый ребенок были оставлены без присмотра родителей. Они находились без присмотра родителей в квартире в городе Апрелевка.

Проведение проверки поручено Наро-Фоминской городской прокуратуре. Причины, мотивы и обстоятельства инцидента еще предстоит уточнить. Также будет дана оценка действиям родителей по исполнению своих обязанностей.

Ранее стало известно, что жительница Омска держала шестерых детей в холодном частном доме без еды. Известно, что женщина злоупотребляет алкогольными напитками.