Два человека стали жертвами пожара в двухэтажном доме в Подмосковье

Москва, 10 февраля. Два человека скончались в результате пожара в двухэтажном деревянном здании на территории Подмосковья. Соответствующей информацией с ФАН поделился собеседник в экстренных органах.

Пожар произошел примерно в 19:00 в частном двухэтажном доме в ДСК Мичуринец в Новой Москве. По предварительным сведениям, во время ликвидации возгорания сотрудники спасательных служб обнаружили два тела. Правоохранители в данный момент выясняют все обстоятельства, детали и причины происшествия. Прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов предстоит принять процессуальное решение по факту инцидента.

Ранее пожар также унес жизни двух людей. Возгорание произошло в Туле. В результате инцидента на территории частного жилого дома в Заречном округе скончались 73-летний мужчина и 62-летняя женщина.