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Синоптик Позднякова пообещала москвичам весеннюю погоду в феврале

Общество
Синоптик Позднякова пообещала москвичам весеннюю погоду в феврале
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 10 февраля. Оттепель на территории Москвы будет продолжаться и на следующей неделе, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Плюсовая температура ожидает жителей российской столицы на следующей неделе. После этого прогнозируется небольшой перепад, который опустит столбики уличных термометров к нулевой отметке.

«Уже не февральская, скорее мартовская погода, хорошо если она будет началом весны, а не просто подманит и вернет в зиму», — сообщила Позднякова РИА Новости.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о надвигающихся магнитных бурях. Он отметил, что это явление может негативно сказаться на самочувствии людей с метеозависимостью.

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