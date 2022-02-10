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Ведущий специалист центра «Фобос» Тишковец предупредил о магнитных бурях в Москве

Общество
Ведущий специалист центра «Фобос» Тишковец предупредил о магнитных бурях в Москве
pixabay.com

Москва, 10 февраля. Кратковременные осадки в виде мокрого снега, а также слабые магнитные бури ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг.

Также в российской столице потеплеет: столбики уличных термометров покажут от 0 до +2 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Будет облачно, пройдут кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, наиболее вероятный период — с 12 до 15 часов. Сегодня возможны слабые магнитные бури, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей», — добавил синоптик в беседе с ТАСС.

В Подмосковье ожидается от −2 до +3 градусов. По словам Тишковца, это на пять градусов выше климатической нормы. Юго-западный ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 741 миллиметр ртутного столба.

Аномально теплая погода в Москве и области «обгоняет» февральские показатели почти на 45 дней. Об этом ранее заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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погода москва подмосковье магнитные бури
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