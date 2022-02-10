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Бахрушинский музей в Москве организует концерт в память о режиссере Мейерхольде

Общество
Бахрушинский музей в Москве организует концерт в память о режиссере Мейерхольде
pixabay.com

Москва, 10 февраля. Зрителям представят оперы, поставленные Всеволодом Мейерхольдом в Мариинском и Михайловском театрах. Концерт пройдет в музее-квартире режиссера в Москве.

Мероприятие запланировано на 19:00 четверга на Брюсовом переулке, дом 12. Именно там проживал сам режиссер и его семья в период с 1928 по 1939 годы. Сейчас по этому адресу располагается филиал Бахрушинского музея, передает газета «Культура».

Гостей ждут фрагменты оперы Мейерхольда в исполнении солисток Оперного театра Московской консерватории Ольги Полторацкой и Анны Викторовой. Со сцены также прозвучат арии и дуэты из «Бориса Годунова» Мусоргского, «Пиковой дамы» Чайковского, «Кармен» Бизе и так далее.

На прошлой неделе в Москве открылся специальный проект «Искусство перевозки искусства». Он представлен в Музее русского импрессионизма параллельно с экспозицией «Авангард: на телеге в XXI век».

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