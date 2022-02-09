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Два человека получили ножевые ранения в результате массовой драки на юго-востоке Москвы

Происшествия
Два человека получили ножевые ранения в результате массовой драки на юго-востоке Москвы
pixabay.com

Москва, 9 февраля. Около десяти человек сошлись в рукопашной схватке на юго-востоке Москвы. Драка закончилась поножовщиной, в результате которой пострадали два человека.

По предварительным данным, конфликт произошел на Волгоградском проспекте рядом с одноименной станцией метрополитена. Мотивы драки остаются неизвестными. Вооруженные ножами люди, как сообщает источник, скрылись с места преступления. При этом пострадавшие отказались от помощи медиков.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства массовой драки.

Ранее с Парашютной улицы в Санкт-Петербурге сотрудники скорой помощи забрали, мужчину, истекающего кровью. По неподтвержденным данным, он получил несколько ножевых ранений в продуктовом магазине.

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москва поножовщина массовая драка
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