Экс-глава бюджетно-финансовой комиссии Мосгордумы Игорь Антонов умер в 65 лет

Москва, 9 февраля. Бывший депутат Московской городской Думы 5-го созыва Игорь Антонов скончался на 66-м году жизни. Причиной смерти названа онкология.

По словам дочери депутата, отец с 2019 года боролся с мелкоклеточным раком легкого. В какой-то момент болезнь отступила, но летом прошлого года она вспыхнула с новой силой и врачи не смогли уже ничего сделать.

До своего избрания в Московскую городскую Думу Игорь Антонов руководил одним из подразделений «Тепловых сетей» АО «Мосэнерго». В 2014 году работа депутата в органах государственной власти завершилась, потом Антонов занимался бизнесом.

Ранее в возрасте 43-х лет ушел из жизни экс-гендиректор ОЭЗ «Иннополис» и глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. Мужчина скончался после инсульта.