Вильфанд: температура в Московском регионе превысит норму на десять градусов

Москва, 9 февраля. Аномально теплая погода в Москве и области «обгоняет» февральские показатели на 40-45 дней. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В течение этой рабочей недели температурные показатели превысят средние февральские значения на 7-10 градусов. В среду столбики термометров установятся на отметке в ноль градусов, а в следующие два дня потеплеет до плюс трех.

«В связи с тем, что циклоны беспрестанно перемещаются на Европейскую Россию (столичный регион, центрально-черноземные и нечерноземные области и Приволжский федеральный округ, север Европейской России), везде температурный фон очень высокий», — пояснил Вильфанд винтервью РИА Новости.

Это зима стала для России по-настоящему снежной. Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок заявил, что это явление связано с глобальным потеплением.