Представитель московской ОП предложила ввести налог на продажу собак

Москва, 8 февраля. Из-за участившихся случаев нападения бездомных животных на людей, чиновники намерены ужесточить общие правила для заводчиков. Эксперт Елена Иванова-Верховская предложила ввести налог на продажу собак, чтобы улучшить условия их содержания, а также снизить риски для здоровья россиян.

Замрукводителя группы по безнадзорным животным Общественной палаты Москвы Елена Иванова-Верховская предлагает ужесточить контроль за разведением животных. Эксперт заявила, что участились случаи, когда щенков выбрасывают на улицу, из-за нерадивых заводчиков по всей России растет количество бездомных собак.

«Нет у нас пропаганды стерилизации, никто не объясняет, как это важно, как это нужно, как это необходимо. И если мы где-то намусорили, нас еще могут как-то оштрафовать, то выброшенные живые существа, которые находятся на предчеловеческой стадии развития, гибнущие рядом с нами, на глазах у наших детей, это никак не контролируется, это никак не наказывается», — цитирует специалиста Общественная Служба Новостей.

Специалист предложила ввести определенные правила для заводчиков, в частности ввести налог на разведение собак, чтобы вывести данную отрасль предпринимательства из тени.