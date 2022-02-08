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Представитель московской ОП предложила ввести налог на продажу собак

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 18:37
Экономика
Представитель московской ОП предложила ввести налог на продажу собак
vk.com  /  Раненое сердце Рузаевка

Москва, 8 февраля. Из-за участившихся случаев нападения бездомных животных на людей, чиновники намерены ужесточить общие правила для заводчиков. Эксперт Елена Иванова-Верховская предложила ввести налог на продажу собак, чтобы улучшить условия их содержания, а также снизить риски для здоровья россиян.

Замрукводителя группы по безнадзорным животным Общественной палаты Москвы Елена Иванова-Верховская предлагает ужесточить контроль за разведением животных. Эксперт заявила, что участились случаи, когда щенков выбрасывают на улицу, из-за нерадивых заводчиков по всей России растет количество бездомных собак.

«Нет у нас пропаганды стерилизации, никто не объясняет, как это важно, как это нужно, как это необходимо. И если мы где-то намусорили, нас еще могут как-то оштрафовать, то выброшенные живые существа, которые находятся на предчеловеческой стадии развития, гибнущие рядом с нами, на глазах у наших детей, это никак не контролируется, это никак не наказывается», — цитирует специалиста Общественная Служба Новостей.

Специалист предложила ввести определенные правила для заводчиков, в частности ввести налог на разведение собак, чтобы вывести данную отрасль предпринимательства из тени.

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Все новости / Экономика / Представитель московской ОП предложила ввести налог на продажу собак
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