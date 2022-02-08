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Попавший в больницу шансонье Юрий Филь умер в 52 года

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 12:02
Общество
Попавший в больницу шансонье Юрий Филь умер в 52 года
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 8 февраля. Российский шансонье Юрий Филь скончался в Подмосковье. Новостью о смерти коллеги в Instagram поделился солист «Рецитала» Александр Левшин.

Отмечается, что врачи госпитализировали Филя 2 февраля в больницу подмосковной Ивантеевки, где у него диагностировали инсульт, после которого у артиста парализовало правую сторону тела.

Юрий Филь родился в 1969 году в семье врачей, через два года его семья переезжает в Тернопольскую область. После восьмого класса Юрий поступает ПТУ, где стал играть на клавишных в группе «Импульс».

Напомним, в 2006 году песня Филя «Ломай себя сам» попала на конкурс Андрея Макаревича и Радио «Шансон» - «День открытых дверей», также ее назвали лучшей композицией месяца.

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