Частные инвесторы в Москве начали распродавать купленные по льготной ипотеке квартиры

Москва, 8 февраля. Квартиры на первичном рынке российской столицы, приобретенные во время льготной ипотеки, начали массово уступать со скидками. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Многие инвесторы, вложившиеся в столичные новостройки, перестают дожидаться роста доходов от своих инвестиций и завлекают к себе покупателей. Скидки в сегменте от таких продавцов доходят до 15%.

Объем переуступок прав по договорам долевого участия в Москве в прошлом году обогнал статистику 2020 года на 25%. В сравнении с 2019 годом, разница достигает 39%. С начала 2022 года, число сделок возросло на 10% к такому же периоду прошлого года.

Инвесторов стало особенно много среди покупателей жилой недвижимости в московских новостройках в 2021 году. Тогда каждый пятый объект покупался с целью дальнейшей сдачи в аренду или перепродажи. Замдиректора группы SRG Владимир Федянов полагает, что теперь инвесторы ищут новые инструменты, так как перестают ждать роста рынка недвижимости.

Отмечается, что когда такие продавцы переуступают права, то часто делают скидки. Покупатели же начинают проявлять интерес к лотам при снижении цен на 10-12%. Инвесторы предлагают дисконт до 15%.

Объем выручки с реализации жилья в столичных новостройках и в новом фонде Московской области к концу января достиг 137,7 млрд рублей, подсчитали в Dataflat.