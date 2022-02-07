Рост продаж элитного жилья зафиксирован в Москве по итогам 2021 года

Москва, 7 февраля. Продажи элитных квартир в Москве (стоимостью от 1 млн долларов) увеличились в 2021 году почти в полтора раза — примерно до 207 млрд рублей. Такие данные озвучили в агентстве недвижимости Savills, передает РИА Новости.

По показателям суммарной стоимости сделок рынок премиальной недвижимости в 2021 году превзошел отметки прошлых лет более чем на 30%. Прирост относительно 2019 года составил 35%, в сравнении с 2020-м — 48%, отмечается в сообщении компании.

По ее сведениям, за год на рынке премиальных новостроек и вторичного жилья столицы было реализовано почти 1,43 тысячи квартир и апартаментов. Таким образом, спрос на такую недвижимость возрос почти на 21% по сравнению с 2019 годом и на 26% — к 2020-му.

Самая дешевая квартира на московском вторичном рынке стоит 7 млн рублей. Это «однушка», располагающаяся на 9-м этаже 12-этажного панельного дома на Булатниковской улице (метро «Пражская»).