Подстреленного мужчину выбросили на улицу из BMW в Новой Москве

По словам врачей, пострадавшего поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивается как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность раненого. Устанавливаются все обстоятельства и детали инцидента.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области задержали пьяного водителя с ножевым ранением. По предварительной версии, 26-летний нетрезвый молодой мужчина был ранен супругой в своей квартире, сообщал телеканал «360».