Подстреленного мужчину выбросили на улицу из BMW в Новой Москве

Москва, 7 февраля. Неизвестные злоумышленники выбросили мужчину с огнестрельным ранением из BMW в Новой Москве. О случившемся сообщили очевидцы, обнаружив пострадавшего на улице Адмирала Корнилова.
Согласно имеющейся информации, в руки к преступникам попал 30-летний мужчина. Свидетели происшествия немедленно вызвали скорую помощь, после чего выброшенного из автомобиля отвезли в больницу, пишет РЕН ТВ.
По словам врачей, пострадавшего поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивается как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность раненого. Устанавливаются все обстоятельства и детали инцидента.
Ранее стало известно, что в Ленинградской области задержали пьяного водителя с ножевым ранением. По предварительной версии, 26-летний нетрезвый молодой мужчина был ранен супругой в своей квартире, сообщал телеканал «360».