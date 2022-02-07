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Подстреленного мужчину выбросили на улицу из BMW в Новой Москве

Происшествия
Подстреленного мужчину выбросили на улицу из BMW в Новой Москве
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Москва, 7 февраля. Неизвестные злоумышленники выбросили мужчину с огнестрельным ранением из BMW в Новой Москве. О случившемся сообщили очевидцы, обнаружив пострадавшего на улице Адмирала Корнилова.

Согласно имеющейся информации, в руки к преступникам попал 30-летний мужчина. Свидетели происшествия немедленно вызвали скорую помощь, после чего выброшенного из автомобиля отвезли в больницу, пишет РЕН ТВ.

По словам врачей, пострадавшего поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивается как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность раненого. Устанавливаются все обстоятельства и детали инцидента.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области задержали пьяного водителя с ножевым ранением. По предварительной версии, 26-летний нетрезвый молодой мужчина был ранен супругой в своей квартире, сообщал телеканал «360».

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