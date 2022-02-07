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Мэр Москвы Собянин рассказал об открытии десяти станций МЦД в 2022 году

Общество
Мэр Москвы Собянин рассказал об открытии десяти станций МЦД в 2022 году
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 7 февраля. Начавшийся 2022 год станет еще одним годом активного развития наземного метро в Москве, написал в своем блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.

Так, на МЦД-2 откроют два крупных транспортных узла — «Печатники» и «Марьина Роща». «Печатники» свяжут МЦД со станциями Люблинско-Дмитровской линии и Большой кольцевой линии, а также с наземным транспортом. А вот со станции «Марьина Роща» появится возможность пересесть на поезда МЦД-2 и Люблинско-Дмитровскую линию.

Еще одна новая станция под названием «Минская» войдет в состав перспективного МЦД-4. Такой транспортно-пересадочный узел объединит Солнцевскую линию метро и наземный пассажирский транспорт. Кроме того, масштабная реконструкция в скором времени завершится на станциях «Тимирязевская», «Очаково», «Мещерская», «Переделкино», «Лесной Городок» и «Толстопальцево», которые войдут в состав МЦД-4.

«И наконец, в 2022 году планируется завершить многолетний проект создания транспортно-пересадочного узла "Окружная", объединяющего МЦД, МЦК и Люблинско-Дмитровскую линию метро», — добавил Собянин.

Мэр Москвы ранее сообщал о завершении проходки тоннелей для Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена. Одномоментно работали больше 20 тоннелепроходческих щитов

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