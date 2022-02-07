Актриса Эрлена Осипович умерла в день своего 85-летия в Москве

Москва, 7 февраля. Скончалась советская актриса Эрлена Осипович. Она умерла 6 февраля в день своего 85-летия в Москве, передает РЕН ТВ.

Актрису обнаружили мертвой в ее квартире. Предварительно установлено, что у женщины появилась острая сердечная недостаточность. Точную причину смерти установят после вскрытия.

Эрлена Осипович получила популярность по роли Екатерины Линевой в фильме «Опровержение». Кроме того, она снималась в таких картинах, как «Сибирь», «Мертвые души», «Дети солнца» и «Бесконечность».

Ранее стало известно о смерти Нины Ургант. Прощание с народной артисткой России состоялось в Александринском театре, где она прослужила более 30 лет, сообщал телеканал «360».