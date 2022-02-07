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Актриса Эрлена Осипович умерла в день своего 85-летия в Москве

Общество
Актриса Эрлена Осипович умерла в день своего 85-летия в Москве
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 7 февраля. Скончалась советская актриса Эрлена Осипович. Она умерла 6 февраля в день своего 85-летия в Москве, передает РЕН ТВ.

Актрису обнаружили мертвой в ее квартире. Предварительно установлено, что у женщины появилась острая сердечная недостаточность. Точную причину смерти установят после вскрытия.

Эрлена Осипович получила популярность по роли Екатерины Линевой в фильме «Опровержение». Кроме того, она снималась в таких картинах, как «Сибирь», «Мертвые души», «Дети солнца» и «Бесконечность».

Ранее стало известно о смерти Нины Ургант. Прощание с народной артисткой России состоялось в Александринском театре, где она прослужила более 30 лет, сообщал телеканал «360».

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актриса смерть осипович
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